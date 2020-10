Vedení města Jesenice plánuje v příštím roce zrekonstruovat další dva bytové domy. Tentokrát se jedná o objekty čp. 28 a 47, které se nacházejí u hlavní silnice. U domu čp. 28 by se mělo v nejbližších dnech vypsat výběrové řízení.

Bytový dům čp. 28 v Plzeňské ulici v Jesenici se dočká rekonstrukce. | Foto: DENÍK/Josef Rod

„Trochu se nám to pozdrželo, neboť stále řešíme určité záležitosti s projektantem. Týká se to rozpočtu, neboť ten by se měl aktualizovat minimálně na úroveň prvního kvartálu letošního roku. Cenová hladina byla před třemi lety, kdy se projekt dělal, mnohem nižší. Připravujeme rovněž také podklady pro žádost o dotaci,“ přiblížil starosta města Jan Polák.