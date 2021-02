Každoročně také pořádá výstavu výtvarných prací dětí z kroužku a také se účastní místních kulturních akcí, jako je masopust nebo dětský den.

Největší koníček a jak jste se k němu dostala?

Mezi jeden z mých velkých koníčků patří malování. To se postupně přetransformovalo do výuky místních dětí ve výtvarném kroužku. K této zálibě jsem se dostala již na základní škole. Občas jsem se umístila v některých výtvarných soutěžích. Vzpomínám třeba na úspěch s malbou Aurory, jak bylo za komunismu zvykem. Ráda vzpomínám, jak mě v dětství malování a jakékoli tvoření bavilo. Bylo to takové dobrodružství, zkoumání vlastnívch schopností ale i okolního světa a jsem ráda, že toto mohu zprostředkovávat i současným dětem. Má to pro mě velký smysl. Navíc mě fascinuje bezprostřednost dětské kresby, kterou si takto můžu užívat.

Co považujete za největší úspěch?

Již delší dobu není mým hlavním motivem úspěch. Asi před 15 lety jsem měla výstavu hedvábných šátků v Praze, kousek od Palackého náměstí, ale to už je dávno. V současné době považuji za největší úspěch, když děti můj kroužek baví a rády na něj chodí. A úplně největší radost bych měla, kdyby si to pamatovaly až budou velké a kdyby jim to pomohlo začlenit kreativitu a radost z vlastní tvorby do jejich životů. Tvoření je takové hraní si, které si můžeme dovolit i v dospělosti. Taková jiskřička dětství, kterou je škoda ztratit.

Vaše plány do budoucna?

V této komplikované době si vůbec netroufám mít nějaké konkrétní plány do budoucna. Mám pár nekonkrétních snů, ale vyčkávám, jak se celá situace vyvine. Pevně věřím, že se vše brzy zlepší. To jsou asi moje největší plány.

Co by vám nyní nejvíce pomohlo?

Momentálně žádné kroužky neprobíhají, a tak odpočívám. Možná by mě pomohlo, kdybych věděla, jak dlouho to ještě bude trvat, abych se mohla včas připravit k novému startu. Nicméně teď alespoň mohu dělat to, na co normálně nemám čas, a tak si to snažím užít.

Co říká vaše rodina na to, co děláte pro ostatní?

Od mé rodiny cítím velkou podporu.

Vaše nejoblíbenější destinace na dovolenou?

Mám moc ráda moře. Rádi jezdíme do Chorvatska. Kromě krásné přírody je to slovansky mluvící země, kde se člověk bez problémů domluví.

Kniha z dětství, na kterou vzpomínáte?

Moje srdeční záležitost je Jana Eyrová od Charlotte Bronteové.

Film, který vás vždycky pobaví, zaujme?

Když si chci zvednout náladu, pustím si Amélii z Montmartru. Někdy mi stačí pustit si alespoň soundtrack.

Nejoblíbenější jídlo a dáte recept?

Dobrá hořká čokoláda. Alespoň 75 % kakaa. Ale recept vám nedám.

Tip na vycházku, výlet ve vašem okolí?

Žiji v Roztokách 16 let. Je zde mnoho krásných výhledů na řeku Berounku. Možností příjemné vycházky je zde mnoho. Mám moc ráda takzvaný Stříbrňák. Národní rezervace Stříbrný luh. Začíná kousek za Roztokami a táhne se skoro až k Račicím. Jsou tam staré tisy. Mám tam svoje oblíbené místečko.

S jakou historickou osobností byste se rád potkala a proč?

Možná s Janem Ámosem Komenským, ale Karel IV. by také nebyl k zahození. Otázkou je, zda by se oni vůbec chtěli setkat se mnou.

Kdo vám nejvíce s činností pomáhá?

Nejvíce mi pomáhá můj muž Jaroslav Oskar Nedbal. Velkou výhodou je, že jsme oba už dlouho v šermířské skupině W-Arlet. On tedy mnohem déle než já. Je zvyklý vystupovat na veřejnosti a ví, co práce s lidmi obnáší. Pomáhá mi třeba s programem na každoroční vernisáži prací dětí z mého kroužku na Obecním Úřadě v Roztokách.