„Původně jsme uvažovali, že bychom stanici sami pořídili a provozovali, ale došli jsme k závěru, že by to pro město bylo příliš náročné. Skříň stojí 800 tisíc, zapojit ji musí odborník… Nakonec jsme to přenechali společnosti ČEZ,“ vysvětlil starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Léto U Rozvědčíka. Ze štamgastů se stali provozovatelé legendární hospody

Město hradí pouze projekt za 40 tisíc korun. „Dotáhneme tam akorát kabeláže z trafostanice, společnost už si to namontuje sama. Budou tam dvě místa pro nabíjení,“ doplnil místostarosta Jan Bureš. Napětí nabíjecí stanice bude 50 kW, instalována by měla být do 15 měsíců od uzavření smlouvy.

Zanedlouho tedy budou v Novém Strašecí dvě nabíjecí stanice, o třetí vedení města zatím neuvažuje. „Uvidíme, jak to bude využíváno, ale zatím moc elektromobilů nevídáme ani u benzínky. Jeden takový vůz obdrží na podzim i městská policie, ale ta bude mít svou nabíjecí stanici s pomalejším nabíjením přímo u služebny, stanice bude součástí dodávky,“ připomněl novostrašecký starosta.

Na velkých oslavách nechyběli ani baráčníci z Nového Strašecí, Srbče i Řevničova

V patnáctitisícovém Rakovníku je zatím pouze jediná nabíječka u Kauflandu. O pořízení další město aktuálně neuvažuje. „Hovořili jsme o tom v rámci revitalizace sídliště na Zátiší. Nezaznamenali jsme ovšem zájem ze strany veřejnosti, že by tu něco podobného lidé chtěli, a tak k realizaci nedošlo,“ poznamenal rakovnický starosta Luděk Štíbr.

Nová nabíjecí stanice pro elektromobily nakonec nevznikne v dohledné době ani ve třetím městě na Rakovnicku – Jesenici. „Uvažovali jsme jejím o pořízení v rámci plánované revitalizace Mírového náměstí, ale nakonec jsme od tohoto záměru upustili, neboť to dokáže řešit sama společnost ČEZ,“ uvedl jesenický starosta Jan Polák.