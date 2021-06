Usnadnění práce a především větší propojenost a přehled. Takové změny si slibuje Městská policie v Novém Strašecí od nového evidenčního systému. Díky němu budou strážníci moci vytvářet mapy kriminality a systém bude propojen s kamerami, radiovou sítí a se systémy městského úřadu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Městská policie musela do této doby používat pouze starší programy a kombinovat je s ručně psanou evidencí. „Z hlediska poskytování potřebných informací je tato kombinace velmi problematická. Potřebná data je nutné shromažďovat ručně a následně vkládat do tabulek, grafů nebo přepisovat do statistik. V dnešní době při vývoji systému práce a zvyšujícím se požadavkům na administraci je tento systém zcela nedostatečný,“ vysvětlil starosta města Karel Filip.