K úprku ze země se rozhodly po bombardování tepelné elektrárny v nedalekém Enerhodaru. „Chystaly jsme se původně odjet do vesnice Vjazivok a schovat se do sklepa, ale ve čtvrtek 3. března jsme nakonec změnily názor a během patnácti minut jsme se sbalily a odjely na vlak do Dněpru. V úvahu připadalo Polsko nebo Česko. Polsko je blíž, ale moje dcera Sofia, která studuje ve Lvově, měla čerstvě zažádáno o studentské vízum v Česku a přemluvila nás, ať jedeme tam. Až cestou nám došlo, že zde máme příbuznou a tak jsme ji kontaktovaly,“ popsala čtyřicetiletá Elena Jarkaja, která byla v Česku, konkrétně v Českém Krumlově na exkurzi již před čtyřmi lety.

Na nádraží vládla panika

Do prvních dvou vlaků, které odjely z Dněpru, se ovšem nevešly, druhý den se situace opakovala, nakonec vyšel až čtvrtý spoj v pořadí s přestupy, přičemž rodina ani netušila, zda vlak dojede přímo do Lvova. „Na nádraží, a nejen v Dněpru, ale i na přestupních stanicích, byla obrovská panika. Lidé padali pod peron, vojáci stříleli do vzduchu. Během cesty se do vlaku dostávali násilím i lidé z muslimského světa, někteří Arabové na Ukrajině studovali. Ti odstrkovali lokty ostatní a vyhazovali z vlaku i děti, byla to hrůza,“ popsala útrapy na cestách Elena.

V noci dojel vlak do Vinnycje, kde začalo bombardování. „Když jsme vyjeli z Vinnycje, už jsme prakticky jenom stáli, někdo spal v sedě s dětmi na kolenou v prachu. Ve vagonu, kde nás mělo být sedmdesát, bylo asi pět set lidí. Záchody byly zavřené, ale stejně se tam neměl kdo jak dostat, protože vlak byl naprosto přeplněn, hlava na hlavě. Lidé tedy vykonávali svoji potřebu pouze během přestupů nebo i za jízdy mezi vagony,“ líčila Elena.

Poté, co dorazila trojice žen do Lvova, prošlo oficiálně nádražím za celý den 73 tisíc lidí. Zde se Elena s dcerou a snachou setkala se svojí starší dcerou Sofií a odcestovaly společně do Užhorodu, neboť hranice s Polskem byly naprosto ucpané. „Pěšky jsme přešly přes hranici, bylo to rychlejší. Když jsme se dostaly na Slovensko, hrozně se nám ulevilo. V autobuse jsme tvrdě usnuly a probraly se až v Česku,“ popsala Elena.

Strach o domov

Do Rakovníka dorazila skupinka v úterý 8. března ve 12 hodin. „Nejvíce jsem se těšila na koupel. Měly jsme obrovské štěstí, že jsme se sem dostaly, a jsme vděční naší příbuzné Kristině, že nás u sebe doma ubytovala, moc si toho vážíme. Navíc nám jako naše rodačka pomáhá i s tlumočením,“ sdělila Elena.

V Rakovníku jsou již týden a po počátečním rozkoukáním a vyřizování po úřadech si již ukrajinské běženkyně hledají práci. „Možná nás zaměstnají v Novém Strašecí, hledáme i v Rakovníku a Kladně. Moje mladší dcera Uljana nastoupila na rakovnickou ekonomku. Starší dcera Sofia zde chtěla sice studovat, ale nemá potřebné doklady, které má lvovská univerzita, kde studuje, a tak si i ona hledá práci. V budoucnu bychom se zase chtěly vrátit, domov nám chybí, ale bojíme se, jak bude Ukrajina rozbombardovaná, a také se bojíme, aby nějaká raketa nezasáhla chemickou továrnu v našem domovském Pavlohradě, neboť se tam rozpouští jaderné rakety. Radiace by měla dosah tří set kilometrů. Snad nakonec všechno dobře dopadne a válka co nejdříve skončí,“ doufá čtveřice ukrajinských žen.