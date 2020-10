„V první polovině března, kdy byla přijata opatření proti šíření koronaviru, jsme hledali způsob, jak lidem pomoci. Byly nám doporučeny roušky, ale ty nikde nebyly k sehnání. Byli to právě hasiči, kteří ve spolupráci s městskou policií uspořádali sbírku před místní hasičárnou, kam lidé nosili látky. Během týdne jsme měli město pokryté tak, že každý občan měl svou roušku,“ vrátil se k počátkům krize Karel Filip, který hasiče ocenil také za distribuci roušek a dalšího ochranného materiálu, a to nejen po městě, ale i po okolních obcích.

Dále připomenul také výbornou součinnost s městskou policií při rozvozu dezinfekce. „Určitě nebylo jednoduché připravit dezinfekci, přelít ji do lahví a tu potom spolu s městskou policií dávat občanům přímo do jejich bytů. Jestliže loni měli hasiči 155 výjezdů, jsem zvědav, kolik odpracovaných hodin zdarma to bude v letošním roce,“ dodal starosta.