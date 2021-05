/FOTOGALERIE/ Fitness centrum a posilovnu SK Mek GYM ve Fojtíkově ulici v Rakovníku vlastní akreditovaný fitness trenér Marek Hauner. V pondělí 17. května mohl po dlouhé době opět otevřít. Ovšem první den moc lidí nepřišlo.

Také do rakovnického Millenia zavítali v pondělí 17. května první návštěvníci. Volnočasové aktivity jsou zde provozovány již od minulého týdne, a to ve venkovních prostorách za budovou fitness centra. | Foto: Deník/Josef Rod

„Nečekal jsem, že bych sem ráno přišel a byly tu fronty, ale běžně tu bývalo dopoledne kolem šesti lidí naráz, nyní to bylo mnohem slabší. A to jsme byli s cvičenci během lockdownu v kontaktu. Předpokládám, že si k nám opět lidi cestu najdou, ale bude to chvíli trvat,“ konstatoval.