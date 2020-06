ON-LINE repotáž o koronaviru najdete ZDE

„Dění se zpomalilo, člověk začal více přemýšlet o tom, jak je někdy společnost a život uspěchaný a rušný. Když jsem měl pocit, že jsem doma příliš dlouho a posilovny jsou zavřené, vzal jsem do ruky krumpáč a lopatu a dal se do terénních úprav na své stavbě,“ vypráví.

Navzdory všem negativním věcem se Václav Čermák v tomto období snažil vidět i pozitiva. „Lidé si mezi sebou pomáhali a přehodnocovali své životní priority. Ano, byla to rána pro společnost, ale díky těmto ranám se stáváme silnější a připravenější. To je velmi důležité - připravenost na všech úrovních do budoucna, od státu až po jednotlivce,“ upozorňuje.

Zdroj: archiv Václava Čermáka

Na Policejní akademii ČR v Praze studoval bezpečnostní management ve veřejné správě se zaměřením na krizové řízení, což bezprostředně souviselo s řešením mimořádných událostí. „Proto mě velmi zajímalo, jaké vláda České republiky činí kroky v tom, aby co nejefektivněji situaci zvládla a myslím si, že se to podařilo,“ říká Václav Čermák.

Rakovnický fotograf má rád zábavu a společenský život, proto se těší, až se život opět vrátí k normálu a bude se moci opět setkávat se svými přáteli. „Musíme být ale i nadále opatrní. Všem přeji pevné zdraví, štěstí a užívejte si života,“ dodává.

