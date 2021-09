Někteří z protagonistů se snažili zachytit pohyb vážky či kobylky luční, Petr Koníř pro změnu pohyb letících čápů. Dále je možné spatřit fotky zimy z různých pohledů, miniatury, zámecké fotky či snímky Vavřince Hradílka. Výstava potrvá do 10. října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.