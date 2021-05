„Od té doby, co byl zveřejnil termín otevření, nepřestal telefon zvonit. Lidé využívají také můj on-line diář, kde se objednávají už od března. Mám plno na měsíc a půl dopředu,“ uvedla rakovnická kadeřnice Veronika Uhrová.

Například salon Václava Jandy přijímá objednávky až na léto. „Aktuálně máme nával v salonu větší než kdykoliv předním. Tohle období bylo opravdu dlouhé a náročné. Snažili jsme se i přes lockdown s klienty komunikovat nimi, ale to bohužel v našem řemeslu nestačí,“ konstatoval Václav Janda, který má objednávky na tři měsíce dopředu. „Jsou i klientky, které mají termíny až do konce roku, protože se bojí, že se na ně nedostane. Denně řeším několik telefonů a zpráv s žádostmi o termín a bohužel už musím lidi odmítat, protože není v mých silách vyjít všem vstříc,“ pronesl kadeřník, který navíc musí neustále ověřovat informace pro provoz salonu a vysvětlovat lidem, jakým způsobem se mají na návštěvu připravit.

Dvanáct hodin v práci

Podobně jako on je na tom i rakovnická kadeřnice Simona Leitnerová, která se v kadeřnickém řemeslu pohybuje již řadu let, a tak si vypracovala bohatou klientelu. „Nával mám velký, v práci jsem deset až dvanáct hodin denně. Diář mám plný diář skoro na tři měsíce,“ konstatovala Simona Leitnerová.

Podle další z rakovnických kadeřnic Nikoly Kratochvílové, která provozuje salon na rohu Husova náměstí, kompenzace od státu rozhodně nevystačí na veškeré odvody. Proto přiznala, že se jednalo o velmi náročné období.

Vyčkávají kvůli testům

„Nával zatím nemáme tak velký, jak bychom si představovali, ale podle mě se to ještě rozjede. Někteří si nechali upravit vlasy v domácích podmínkách a řekla bych, že je to i kvůli testování. Lidé se sice testují ve firmách, ale některé to odradí. Pár mi jich už psalo, že se kvůli tomu objednají až později,“ přiznala Nikola Kratochvílová. Její kadeřnice přijímají objednávky na příští týden, některé jsou v salonu i o víkendu.

Test, jako komplikaci, která se projevuje na nižším zájmu, než by se dalo očekávat, vidí i kadeřnice z novostrašeckého Styllu. „Zákazníků zatím není objednáno tolik, jako po rozvolnění, které nebylo podmíněno testováním. Někteří mají problém s testováním. V době otevření jsme měli pár volných termínu i na tento týden. Budeme doufat, že se to brzy zlepší a vše se vrátí k normálu,“ přejí si kadeřnice z Nového Strašecí.