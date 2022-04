Podle mluvčí radnice Kateřiny Hradilové bylo kácení naplánováno na poslední chvíli, aby šlo o co nejkratší možnou dobu do zahájení stavby. „Šlo samozřejmě o nešťastné načasování, neboť došlo během pár hezkých dní k výkvětu zlatice,“ poznamenala. Projekt byl podle Hradilové upraven tak, aby se nezasahovalo do už hotového díla. „Návaznost tak bude až od rohu budovy gymnázia. Rejzkovy kameny byly přesunuty naproti přes silnici a před budovu mateřské školy,“ dodala.