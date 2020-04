Také dobrovolníci se zase mnohem více zapojují do dezinfekce, distribuce roušek, jídla nebo informačních letáků.

Za normálních okolností je v hasičské stanici v Rakovníku k dispozici 11 hasičů na čtyřiadvacetihodinovou směnu, v současnosti ovšem slouží hasičů jen sedm.

„Zbytek směny má takzvanou pohotovost doma. I těch sedm hasičův Rakovníku je dostatečný počet na zajištění techniky, aby byla jednotka akceschopná na běžné zásahy. Pokud by byl nějaký dlouhodobější zásah, budou se povolávat právě příslušníci v pohotovosti k výkonu práce na stanici případně v místě zásahu,“ přibližuje mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Na stanici stejně jako všude jinde jsou zvýšená hygienická opatření, tedy častější úklid všech prostorů a desinfekce rukou. „Také jsme vydali opatření, kdy jsme zkrátili úřední hodiny. Zakázali jsme vstup na všechny naše stanice osobám, které nejsou příslušníky či zaměstnanci. A všem civilním osobám, které s námi potřebují něco řešit, jsme doporučili preferovat telefonický nebo emailový kontakt,“ doplňuje Tereza Fliegerová.

Rakovničtí hasiči se podobně jako jiné profesionální jednotky zapojují do transportu ochranných prostředků, které přilétají do České republiky na odběrové místo, další distribuce je pak v kompetenci krajského úřadu.

„Co se týče výjezdů, evidujeme méně zásahů hlavně u nehod, právě z toho důvodu, že lidé jsou doma. Jinak ale stále vyjíždíme na všechny druhy zásahů – dopravní nehody, technické zásahy a požáry. Právě požárů je teď hodně, protože jak se udělalo hezky, lidé pálí, a to nejen zahrádkáři, ale i v lesní těžbě. Často se stává, že to lidé nedostatečně uhasí, začne foukat vítr a pak se oheň samozřejmě rozšíří nebo se to znovu rozhoří,“ popisuje mluvčí středočeských hasičů.

I proto na Rakovnicku došlo v posledních dnech hned ke třem požárům trávy či lesního porostu.

Rakovničtí hasiči nyní ještě intenzivněji spolupracují s vedením města, a to i proto, že příslušníci sboru jsou zároveň součástí krizového štábu ORP Rakovník. I nadále trvá samozřejmě i spolupráce s dobrovolnými hasiči.

Ti se nyní neschází v rámci okresních schůzí, nekonají se žádné společné akce, proto jsou k dispozici především obci. Novostrašečtí například každodenně dezinfikují město a distribuují dezinfekci. Dezinfikují například i rynholečtí hasiči.

„A když je potřeba, tak zabezpečujeme i dovoz jídla,“ doplňuje starosta OSH Rakovník Zdeněk Ledvinka, jehož domovský sbor je právě rynholecký. V Čisté v prvních dnech karantény kontrolovali místní hasiči také roušky. „Na začátku jsme také kontrolovali počty lidí, kteří chodili do krámu. Nebo jsme roznášeli informační letáky, které obec tiskla,“ vyjmenovává velitel jednotky JSDH Čistá Tomáš Vopat.