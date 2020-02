Jak potvrdila mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová, nejčastěji padají stromy a větve na vozovku. „Od dvaadvacáté hodiny je hlášeno celkem šestačtyřicet popadaných stromů. V tomto směru je Rakovnicko hodně specifické, protože se zde nachází hodně lesů. Dnes ráno utrhl vichr jedné paní v Jesenici satelit, který zůstal viset na kabelu a hasiči ho museli odstranit. U obce Milý byly popadané sloupy telefonního vedení a v Novosedlech popadaly dráty elektrického vedení,“ sdělila tisková mluvčí středočeských hasičů.

Popadané stromy komplikovaly dopravu například v katastrech obcí Lužná, Krty, Senec, Milý, Sýkořice, Kounov, Třtice, Srbeč, Řevničov, Ruda, Oráčov, Lašovice, Všetaty, Senomaty, Šanov, Pšovlky, Hvozd, Městečko, Nový Dům, Nezabudice, Branov, Roztoky či Mšec, ale také ve všech okresních městech - Rakovníku, Jesenici a v Novém Strašecí.

Poškozeno bylo také několik střech. „Například v Krtech hrozil pád tašek ze střechy,“ doplnila Tereza Fliegerová. V Olešné kolem třetí hodiny odpolední spadl strom na jednu z hospodářských budov zámku. Hasiči ho museli odstranit pomocí vysokozdvižné plošiny.

V některých obcích a místních částech, jako například v Lužné, Pavlíkově, Čisté, Drahouši, Hředlích, Kosobodech, Kounově, Kozojedech, Kroučové, Krupé, Řevničově, Podbořánkách, Žďáru, Šanově, Krušovicích, Lišanech, Mutějovicích, Oráčově, Sosni, Třeboci, Velké Chmelištné, Smilovicích, Pochvalově, Přílepech, Olešné, Senomatech, Brejlu, ale také v několika částech Rakovníka vypadl proud.

Pohotovost má vedle hasičů a záchranářů od neděle také Údržba městských komunikací Rakovník. „Nyní je situace vůbec nejhorší. U pivovaru ležel přes silnici padlý strom, podobné to bylo i v parku. Lidé by se měli pohybovat na těchto místech velmi opatrně,“ vybízí Dušan Godeša, jednatel ÚMK Rakovník.

Podle něj není ovšem současná vichřice tou nejhorší, kterou jako jednatel ÚMK zažil. „Osobně jsem zažil větší vichřice, kdy jsme jezdili celé noci a za hasiči jsme odklízeli to, co jsme ještě stihli. Budeme se tomu věnovat dnes i zítra. V pondělí sbíráme hlavně po silnicích, aby byly sjízdné. V úterý, až to ustane, budeme odstraňovat zbytek,“ říká Dušan Godeša.

Dnes jsou v terénu celkem čtyři pracovníci údržby městských komunikací, zítra bude jejich počet dvojnásobný.

Ředitelka Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník Zdeňka Voráčková vyhlásila kvůli řádícímu vichru ředitelské volno, uzavřena byla rovněž škola a školka v Šanově, v Olešné a v ranních hodinách byl rovněž uzavřen rakovnický hřbitov a urnový háj.