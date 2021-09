Nejmenší hasiči závodili při Krajském setkání přípravek Středočeského kraje v neděli 19. září. Na hřišti u rakovnické sokolovny se to ten den už od brzkého rána hemžilo dobrovolnými hasiči, kteří setkání připravovali.

Krajské setkání přípravek Středočeského kraje na hřišti u rakovnické sokolovny, závody malých hasičů. | Foto: Jaroslava Čečrdlová

Kolem deváté hodiny do areálu proudily tří až pětičlenné týmy dětí se svými vedoucími, trenéry, rodiči a dalšími fanoušky. Přípravka nemá centrálně daná pravidla pro své soutěže, ale toto krajské setkání se inspirovalo rakovnickou soutěží Plamínek určenou právě pro nejmladší hasiče ve věku od 3 do 6 let. Tato směrnice plně vychází z celostátní hry Plamen pro mladší a starší žáky.