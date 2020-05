Z její iniciativy vznikla v polovině března skupina Šičky pro hasičky, která stále trvá. Dobrovolníci mohou do boxu u zadního vchodu rakovnického radnice nosit roušky pro potřebné. „Roušky jsou primárně využívány pro zabezpečení první linie. Je nutné zde zmínit velkou podporu od Oblastního spolku Českého Červeného kříže Rakovník, který nejen pro nás připravil mnoho roušek,“ říká Zuzana Strouhalová, která rovněž pomohla nákupem látek pro švadlenky.

Vše bylo nové, zvláštní…

Hasička z Rakovníka Deníku prozradila, že ke spolupráci došlo naprosto spontánně. „Prvotně jsme mysleli, že se nabídne látka pár známým, kteří ušijí roušky pro potřebné, ale špatně jsme se pochopili. Snažila jsem se využít síly sociálních sítí a tuto informaci poslala do světa,“ popsala Zuzana Strouhalová.

Je rovněž členkou krizového štábu města, a tak v průběhu krizového stavu zažila jednání, která nikdy předtím neabsolvovala. „Ze začátku nouzového stavu to bylo vše takové nové, zvláštní a čekala jsem, co bude. Nouzový stav částečně trávím na homeoffice, částečně v kanceláři a poslední týdny převážně na silnicích rozvozem materiálu do distribučních center nebo výdejem v humanitárním skladu ve Smečně,“ popisuje Zuzana, která se jinak nákazy neobává.

„Myslím si, že je důležité chovat se zodpovědně vůči sobě i ostatním a není se čeho bát. Sbor nás také dostatečně vybavil ochrannými prostředky,“ pochvaluje si rakovnická hasička.