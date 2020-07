Náklady na rekonstrukci se v Novém Strašecí oproti plánovaným devíti a půl milionům nakonec vyšplhají na 12,5 milionu korun, spoluúčast města činí 4,5 milionu korun, investiční dotace z generálního ředitelství HZS ČR je 4,5 milionu, 3,5 milionem korun dotuje Středočeský kraj.

Rekonstrukce zahrnuje kompletní opravy budovy – konkrétně vrat, oken, omítek, kuchyně, koupelny, podlah, technologie na sušení hadic, topení, osvětlení, rozvodů a podobně. Oproti původnímu plánu z roku 2018 bude mít stávající budova také novou fasádu. „Stavba se protáhne až do příštího roku a právě fasádu bychom nechali na příští rok. Financovat se bude z rozpočtu města a vzhledem k úsporám kvůli koronaviru je lepší nechat ji na později, letos už by se stejně nestihla,“ vysvětluje Martin Vondra, velitel SDH Nové Strašecí.

Dále vznikne nové dopravní značení na výjezd hasičů a oproti dokumentaci z roku 2018, kterou novostrašečtí hasiči nechali rozšířit a upravit, bude z levé strany stanice přistavena nová garáž. Vznikne zde také klubovna, nové šatny a sociální zařízení. „Museli jsme udělat určitou hygienickou smyčku a do nové přístavby, kde bude garáž, umístíme naší nejnovější cisternu,“ doplňuje Vondra.

Dům, kde sídlí hasiči, patří městu a jeho horní patro bude využívat Základní umělecká škola, která s hasiči sousedí. „Klubovnu, kterou máme ve vrchním patře, umělecké škole přenecháme a budeme využívat pouze celý spodek a přístavbu,“ říká velitel SDH Nové Strašecí.

Sbor patří k nejaktivnějším dobrovolným sborům v kraji a zrekonstruovaná zbrojnice tak bude odměnou za jeho výbornou činnost. „Máme nejvíce výjezdů nejen na Rakovnicku, ale i na Kladensku, v průměru kolem 140, proto mě těší, že se nám daří postupně obnovovat zázemí. Nejprve techniku a teď i budovu. Vzhledem k tomu, že máme vysoké bodové hodnocení, se nám daří dosahovat na dotace, které jsou samozřejmě potřeba,“ dodává Vondra.

Hasičská zbrojnice SDH Jesenice prošla rekonstrukcí v roce 2009 za dotační podpory Středočeského kraje, kdy bylo třeba řešit výšku garážových stání s ohledem na hasičský speciál TATRA, který sbor obdržel od profesionálních hasičů. Nyní město Jesenice plánuje s ohledem na množství techniky dostavbu čtvrté garáže včetně dostavění podkrovní části objektu nad novou garáží.

Dále by měla u hasičské zbrojnice vyrůst sušící věž na použité hadice při zásahu a s tím související úpravy okolí zbrojnice, tedy zpevněný ploch a oprava zdi, která sousedí s letním kinem. Na uvedenou dostavbu bude město čerpat dotace, a to jak z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Rakovnicko, tak i z Generálního ředitelství HZS ČR.

„Nyní jsme ve fázi, kdy budeme schvalovat výsledek výběrového řízení. Měli jsme dotazy k nejnižší nabídce a pak od 10. srpna by se mělo začít realizovat. Stavba by měla být hotova nejpozději do 10. června příštího roku,“ přibližuje starosta Jesenice Jan Polák.

Náklady na dostavbu jsou dle projektové dokumentace stanoveny na zhruba 5,6 milionu korun bez DPH.

Opravována je rovněž zbrojnice v Senomatech. V objektu již byla vyměněna okna, dveře, budova má také novou střechu, zvyšoval se zde vjezd do garáže a nedávno došlo k opravě fasády a položení dlažby.