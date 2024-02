V prodejně na Husově náměstí na prodej výrobků s HHC upozorňuje i oranžovo-bílá samolepka na dveřích obchodu. Redakce Deníku udělala průzkum na místě. Po výrobcích se ptal žák sedmé třídy. Ovšem prodavač mu je neprodal. Je ovšem otázkou, jak by zareagoval, pokud by dotyčný vypadal již na osmnáct, přestože by byl ještě mladistvý.

Podaří se nahradit končící zubařky? Startuje program na podporu zdravotnictví

Zneužíván jako povzbuzující látka bývá v poslední době také kratom, který byl ještě poměrně nedávno dostupný v automatu na rakovnickém autobusovém nádraží. „Tehdy jsme byli jedni z prvních, kteří upozorňovali na to, že je tam volně dostupný, než došlo k odstranění automatu,“ připomenul ředitel 3. základní školy Rakovník Jan Křikava. Na aktuální hrozby, jako například energetické nápoje Prime a jiné, upozorňuje rodiče v mailech.

„O kratonu se dříve hodně mluvilo a byly s ním problémy, byť v malé míře. Také jsme řešili elektronické cigarety, takže s takovými hrozbami se čas od času potkáváme a různě se to mění. Teď aktuálně je hitem mezi mladými energetický nápoj Prime, čas od času žáky tedy kontrolujeme,“ potvrdil i ředitel 1. ZŠ Rakovník Karel Folber.