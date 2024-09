Opravu fasády provede firma TRUMNF za 1,8 milionu korun. „Co se týče samotné rekonstrukce, osekají se veškeré omítky a divo, stará malta půjde dolů včetně spár do hloubky, následně se zdivo sjednotí fasádním lepidlem, aplikuje se silikonová omítka a stávající klempířské prvky se nahradí novým oplechováním včetně dešťových svodů. Historické prvky zůstanou zachovány včetně plastiky, nacházející se v rohu budovy, takže to nedopadne jako například v případě Kamenných Žehrovic, kde nová fasáda naprosto změnila vzhled školní budovy,“ poznamenal starosta města Karel Filip.

Město již investovalo do vyměněny výlohy i dveří do komerční části a také vchodových dveří do bytové části více než čtvrt milionu korun .