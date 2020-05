Pokud se zajímáte o historii přírody, máme pro vás dobrou zprávu. Na pultech knihkupectví se totiž objevila vůbec poprvé kniha, která mapuje příběh krajiny Džbánu – málo známé oblasti s mimořádnými přírodními hodnotami. Kniha Džbán – příběh opukových plošin navazuje na knihy o krajinách Středočeského kraje – Křivoklátsko, Podzemní památky, Střední Brdy či Žulové krajiny.

Ilustrační foto | Foto: Archiv Deníku

Kniha je uspořádána jako fakty podložený příběh krajiny, který se odvíjí od její nejstarší geologické historie. Dokládá, jak přírodní podmínky předurčují historii a jak staletí práce lidí přetvořily krajinu do celku, který je líbezný na pohled a cenný svými hodnotami, které mnohdy nejsou viditelné na první pohled a zároveň zve čtenáře do přírodního parku Džbán, do tajemného kraje skrytých krás.