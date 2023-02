Starostka Nižboru Kateřina Zusková řekla, že obec je nadále proti vyhlášení parku, avšak její vedení nevidí důvod, proč se neúčastnit setkání a nedozvědět se o záměru co nejvíce.

Křivoklátsko: starostové s náměstkem mluvit nechtějí. Vyrazí za nimi do hospody?

Ministerstvo chce podle náměstka dál se starosty komunikovat a zabývat se některými podněty, třeba ohledně věcných připomínek, jako jsou třeba posun hranice kvůli soukromému vlastnictví nebo vedení kanalizace či vodovodu. Na pondělní schůzce přibyly i další náměty. "Dokonce jsme se s některými starosty domlouvali už na konkrétních cestních sítích, které upravíme, nově by se vyznačily, nebo dokonce některé cyklotrasy," řekl Hladík

Starostka Nižboru o schůzce řekla, že problém a blok v jednání vznikl zpočátku, kdy se vyhlášení národního parku dostalo do programového prohlášení vlády, aniž by o tom někdo mluvil s obcemi. S náměstkem řešila například vedení hranice národního parku, která je nyní navrhovaná přes přístupovou cestu do jedné z částí obce, lidé by tedy chodili domů přes národní park. "Chtěli bychom posunout hranici," doplnila Zusková.

Pozvánku náměstka ministra k jednání část starostů z Křivoklátska ignoruje

Starosta Roztok Tomáš Vostatek uvedl, že podle něj nespočívá ochrana přírody pouze v přísném střežení a nevidí ani jako jednoznačnou výhodu ekonomický a turistický rozvoj regionu, které by národní park mohl přinést. Jednání by podle něj měla být vedena pomaleji. "Nechci, aby bylo něco zbytečně uspěcháno," uvedl starosta.

Režim vstupu do lesů se podle Hladíka nezmění. Změní se režim těžby a také lovu zvěře, které má řídit správa národního parku.

Připravovaný Národní park má zabírat 116 kilometrů čtverečních Křivoklátska, což představuje 16 procent současné chráněné krajinné oblasti. Tvořit má centrální část současné CHKO.