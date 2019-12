V naší fotogalerii naleznete zástupce obcí Rakovnicka, které čítají více než 500 obyvatel. Zapojit se do ankety ovšem mohou i další obce Rakovnicka, jejichž počet obyvatel nesplňuje stanovených 500.

Stačí, když kdokoli pošle fotografii obecního stromku do pondělí 23. prosince do 23.59 hodin na e-mail: miroslav.elsnic@denik.cz. Podmínkou takového snímku je pouze to, že na vánočním stromu musí již svítit světelné dekorace.

Anketa o nejhezčí vánoční strom bude spuštěna v úterý 24. prosince ve 12 hodin. Až do konce roku pak budete moci svými hlasy rozhodnout o tom, která obec vyhraje.

Hlasování bude ukončeno v úterý 31. prosince ve 23.59. hodin. Opakovaně hlasovat z jedné IP adresy bude možné jednou denně.