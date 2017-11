Hledáme redaktora zpravodajství

Kdybych se lépe učil, mohl jsem být třeba skvělý elektrikář. Takový, který nedělá po nocích. Mohl jsem teď spát. Jenže jsem novinář. Ta práce mne tuze baví. Jenže komentáře a úvodníky se píšou těsně před uzávěrkou. Fakt. Tak to prostě je. Každý to necháváme na poslední chvíli, protože máme spoustu důležitějších věcí na práci. Důležitějších článků, rozhovorů. Tak píšeme pár minut před uzávěrkou, kdy všichni čekají právě jen na tahle písmenka. Že by to byl záměr, abychom si urvali chvíli zájmu u kolegů, kteří jsou na mrtvici, protože v tiskárně už volají, kde je poslední stránka. Právě tahle. O tom to ale vážně není.