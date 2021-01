Horolezecká stěna, jejíž projekt uspěl v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu města Rakovník, by se mohla nainstalovat v areálu rakovnické sokolovny. Tuto informaci potvrdil rakovnický radní a senátor za Lounsko a Rakovnicko Ivo Trešl.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lenka Brabencová

„Dohodli jsme se s horolozeckým oddílem Lokomotivy, že by stěna mohla být zrealizována na pódiu sokolovny. Je to památkově chráněná budova, takže bude potřeba také vyjádření památkářů,“ přiblížil garant participativního rozpočtu Ivo Trešl. Sokolovna byla do seznamu národních kulturních památek začleněna v roce 2017.