Stěna by mohla být umístěna v současné sportovní hale, neboť obrazová studie ji navrhuje právě do ní. „Ve studii jsou naznačeny dopadové plochy, i projektant se tam byl podívat a stejně tak částka půl milionu odpovídá právě této studii,“ uvedl garant participativního rozpočtu Jan Mudra (Změna pro Rakovník).

Osud sportovní haly je ovšem nejasný a zatím se ještě neví, kdy a zda se vůbec bude rekonstruovat. „Stěnu zřejmě není kam instalovat. Pokud se počítá s rekonstrukcí haly, je proti mysli ji tam instalovat a pak zase demontovat,“ myslí si například zastupitel Milan Let (Strana svobodných občanů).

K hale se tedy vymýšlí další možné prostory pro její využití, když ve hře je i venkovní lezecká stěna, která by byla umístěna na fasádě některého objektu v majetku města. „Asi bude rozdíl v nákladech mezi vnitřní a venkovní stěnou. OSB desky vevnitř nenabobtnají, jako kdyby byla venku, takže možná tam bude rozdíl i ve velikosti stěny v rámci cenové nabídky,“ předpokládá starosta města Luděk Štíbr.

Další otázkou je i fungování samotné stěny, které zatím rovněž není známé. „Bude ji moci používat kdokoliv a za jakých podmínek? Bude mít stěna nějaký dozor?“ Nemá jasno zastupitel Stanislav Vaic (ODS).

Podle druhé z garantů participativního rozpočtu Iva Trešla by dozor u stěny možný pouze pokud by byla uvnitř nějakého objektu. „Jestliže bude umístěna někde venku, byla by zřejmě volně přístupná. Což je ovšem každý strom nebo most. To je myšlenka participativního rozpočtu. Aby se neplatilo žádné vstupné, maximálně regulační poplatek na údržbu a aby byl projekt ve veřejných prostorách,“ říká Ivo Trešl.

Realizací samotného projektu se ještě bude zabývat správa majetku či oddělení investic. „Soutěžit se bude na základě výběrového řízení, kde budou jasně stanoveny podmínky, kde stěna bude a jak bude vypadat. Rozhodně nechceme rozhodnou o něčem, co by zatížilo rozpočet města,“ dodává rakovnický starosta.