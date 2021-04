„Jsou tam bobrovky a vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt, musí se to dělat postaru pod dohledem památkářů. Proto jsou náklady o něco vyšší,“ nastiňuje starosta Senomat Tomáš Valer. Oprava začne ještě v dubnu a bude stát téměř milion korun.

Městys Senomaty ovšem na svém kostele, který obdržel od církve do svého vlastnictví před jedenácti lety, plánuje i další investiční akce. „Otevřela se nám možnost rekonstrukce fasády. Ta sice není nijak katastrofální, ale na věži jsou úseky, kde opadala omítka a museli jsme ji otlouci. Pokud letos dopadne dotace, pustili bychom se do opravy,“ plánuje Valer.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Dále se chystá rekonstrukce čtyři vitrážových oken, které mají podobně jako střecha podobu z roku 1884. Po těch let olovo koroduje, vitrážová sklíčka začnou vypadávat, proto se musí okna zrestaurovat. Máme představu, že bychom oslovili místní podnikatele, kteří by sponzorovali každý jedno okno. Na dvě už jsem předběžně domluven,“ přiblížil senomatský starosta.

Zrestaurování všech čtyř oken vyjde na 80 tisíc korun. „Poté by byl kostel po stavební stránce vyřešen a zbýval by jen interiér. Ten byl od revoluce osmkrát vykraden, do nábytku se dal červotoč, takže se s tím bude muset v budoucnu také něco udělat,“ dodal Valer.