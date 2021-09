Rekonstrukce a rozšíření sportovní haly se naopak prozatím odkládá. Město zrušilo výběrové řízení, do kterého se přihlásil jediný zájemce, který podle rakovnické radnice nabídl přemrštěnou cenu. „Čekáme, jak dopadne dotace na tribunu. V návaznosti na to můžeme jít cestou zpracování projektu sportovní haly, abychom měli více možností na požádání o dotaci,“ dodal Štíbr.

Pokud by rakovničtí zastupitelé po příslibu dotace závazně kývli na modernizaci areálu, jako nejpravděpodobnější způsob investování celé akce se jeví úvěr. „Pořád by ovšem ještě zbývalo několik desítek milionů korun na další investice,“ připomněl Štíbr.

Radní Václav Černý pak doplnil, že tribuna i zázemí pod ní jsou důležité i pro pořádání mezinárodních soutěží. „Rakovničtí pozemkáři reprezentují naše město jako žádný jiný sportovní oddíl, účastní se evropských pohárů a konalo se tu i mistrovství Evropy. Tento oddíl se převléká skoro dvacet let ve starých stavebních buňkách, to rozhodně není důstojné. Nejde ovšem pouze o podporu oddílů, ale i o celkové vylepšení zázemí městského majetku,“ upozornil Černý.

„Spartakiádní tribuna vůbec nesplňuje bezpečnostní podmínky, v blízké budoucnosti bude potřeba tuto situaci řešit. Máme zpracovaný projekt a snažíme se o udělení dotace v rámci nadregionálních projektů. Je zde spousta podmínek, aby mohla být rekonstrukce do programu zařazena. A řekněme si upřímně, sto milionů vám jen tak někdo nedá,“ konstatoval starosta a připomněl, že zázemí pod tribunou nebudou využívat pouze fotbalisté SK Rakovník a pozemní hokejisté, ale bude sloužit i veřejnosti.

Zastupitelé dali zatím jen předběžný souhlas se spolufinancováním, rozhodnutí padne až po verdiktu o dotaci. Podle starosty města Luďka Štíbra jde o šanci, která by se už nemusela opakovat.

Vedle hřiště na Šamotce se chystá rovněž rozsáhlá modernizace areálu městského stadionu, která zahrnuje především vznik nové tribuny. Město by mohlo od Národní sportovní agentury obdržet 100 milionů korun, což by měla být zhruba polovina odhadovaných nákladů.

„Pod travnatým povrchem byla nešťastně použita jílovitá hlína pod Šamotkou, což odhalily i sondy, které jsme nechali udělat. Nyní jsou na hřišti dvě místa, která jsou velmi podmáčená a hlína větší množství vody nepropouští. Tento problém by vyřešilo komplexní vybudování drenážního systému, který by vodu odvedl,“ vysvětlil Froněk a připomněl, že součástí projektu měla být také nová umělá závlaha, konstrukce branek a další prvky.

