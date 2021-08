OBRAZEM: Dáša Pavlíčková rozveselila klienty domova seniorů v Rakovníku

Roztocká hudebnice Dáša Pavlíčková zavítala do rakovnického domova seniorů, aby zpříjemnila čtvrteční odpoledne místním klientům. Dlouholetá učitelka v hudební škole jezdí do domova pravidelně a ráda, ovšem tentokrát to bylo po delší pauze, kterou způsobila epidemie.

Hudební odpoledne s roztockou hudebnicí Dášou Pavlíčkovou v rakovnickém domově seniorů. | Foto: Deník/Josef Rod

Během ní alespoň posílala seniorům narozeninová přání a nějakou tu nahrávku přes video, tentokrát ji klienti mohli slyšet konečně naživo. Dáša zahrála známé české písně nejprve na harmoniku, poté si do rukou vzala ukulele. Během příjemného odpoledne došlo i na koláč, který hudebnice přivezla se svojí kamarádkou z Roztok. I v druhé polovině léta čeká klienty domova zajímavý program. Ve čtvrtek 12. srpna budou malovat suchým pastelem, v úterý 17. srpna vystoupí Duo Tříska, 24. srpna hudebník Wachtl, 6. září následuje posvícení.