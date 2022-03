„Zjišťoval jsem, kam je nejlepší se vydat. Vypadalo to, že na východě Slovenska už není pomoc potřeba, a tak v úvahu připadalo i Maďarsko. Pak jsem ale mluvil přímo s tamní diecézí a na Slovensku materiál vítali. Chtěli bychom udělat také konvoj pro ukrajinské uprchlíky a vzít je sem, ale přes hranice se dostávají velmi pomalu,“ uvedl Popelka.

Solidarita s Ukrajinou: nový domov našel i Maksym se svalovou dystrofií

Sběrné humanitární místo v rakovnickém centru Drak, které bylo zřízeno v pondělí, je otevřeno od 6.30 do 17.30 hodin. Lidé tam nosí potřebný materiál po celý den, především pak balené vody, trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, autosedačky, pleny, obvazy, dezinfekce, deky, spacáky, powerbanky nebo nabíječky.

Jak uvedla majitelka Dráčku Andrea Nytrová Parobková, ač uvažovali o zřízení dalšího sběrného místa, zatím stačí to v centru u Falca. „Lidé sem stále nosí věci, ale také každý den několik dodávek odjede, takže se to tak rychle neplní. Největší vlna byla o víkendu, teď už to trochu polevilo,“ vysvětlila.