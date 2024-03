Jak uvedl starosta Nového Stašecí Karel Filip,stávající povrch z betonových dlaždic je v havarijním stavu. "Dlaždice jsou rozpraskané, u některých již chybí rohy a povrch je zvlněn. Půlmetrové dlaždice nahradí zámková dlažba. Jedná se o minimalistickou variantu za 170 tisíc korun, v případě, že se bude dělat nové náměstí, dlažba by se použila na něco jiného,“ vysvětlil starosta.

Nový chodník je v plánu také u kostela a v Nádražní ulici. Jeho oprava je komplikovanější a bude se dělat na etapy. Letos se opraví část dlouhá 170 metrů vedoucí od ulice Obětí okupace za milion korun.

„Bude to náročné. Stávající betonové panely se musí odstranit, umístíme je pak do bývalého areálu čistírny a udělá se z nich nové podloží. Nedávno se v ulici rekonstruovala kanalizace, při té příležitosti se tedy udělalo veřejné osvětlení i povrch komunikace. Řeší se tedy jen chodníky, které budou ze zámkové dlažby a vjezdy,“ popsal místostarosta města Jan Bureš.

V květnu se začne pracovat také na 400 metrů dlouhém úseku ulice U Stadionu, kde se bude měnit povrch. Hotovo má být v září a město vyjde rekonstrukce na 5,5 milionu. Kromě povrchu se opraví také kanalizace. „Vloni se nám nepodařilo získat na opravu dotaci, ale už jsme se do ní museli pustit. Ještě chceme opravit část ulice Okružní, ale letos nejsme schopni financovat obě pouze z našeho rozpočtu, ovšem na bude vypsán dotační titul. Pokud ho získáme, můžeme přistoupit i k této opravě,“ poznamenal Bureš.

O měsíc později začnou stavební práce na druhé straně města. Budou se týkat školky U Lesíka, konkrétně její přístavby za 28 milionů. „Hotovo by mělo být do poloviny příštího roku. Chod školky by stavba neměla nijak ovlivnit, v létě bude provoz v jiné školce, ale od září už budou děti opět ve školce. Až bude přístavba hotová, vzniknou dvě nové třídy pro zhruba padesát dětí,“ připomněl novostrašecký starosta.

Ještě předtím, tedy na jaře bude opravena střecha na domu, který se nachází v areálu školky. Původně se jednalo o byt správce, nyní ho má pronajatá místní rodina. Nová střecha vyjde město na tři čtvrtě milionu.

Investovat se letos bude také do sportovních klubů. Hokejbalisté získají v kabinách novou vzduchotechniku. „Nyní jsou kabiny stálé vlhké a silně zapáchající, přes veškerou snahu se nedaří tento problém odstranit, proto se vedení hokejbalu rozhodlo požádat město o spolupráci a my mu vyhověli,“ popsal Filip. Město vyčlenilo na novou vzduchotechniku 600 tisíc. Zhruba 170 tisíc investují novostrašečtí do devíti nových dveří, tentokrát na kabinách fotbalistů.