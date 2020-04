/HRDINOVÉ Z PRVNÍ LINIE/ Rakovnický chirurg traumatologické ambulance Masarykovy nemocnice Ivo Trešl se vzhledem k tomu, že na chirurgickém oddělení bylo zřízeno také infekční oddělení, běžně setkává i s pacienty, kteří jsou podezřelí na Covid infekci.

Rakovnický chirurg Ivo Trešl | Foto: Archiv Iva Trešla

Jak ovšem sám přiznal, obavy z koronaviru nemá. „Beru to tak, že pokud bych se nakazil, tak se prostě nakazím. Beru to jako nemoc, kterou mohu mít. Prodělal ji profesor Pirk, prodělalo ji tisíce lidí v této zemi. Nějakou obavu tedy nepociťuji. Myslím si, že jsem zdravý a měl bych se si tím vypořádat. Navíc my zdravotníci už jsme v uvozovkách promoření, co se týče kontaktů s různými bakteriemi, viry, takže naše obranyschopnost je nastavená trošičku jinak, než u běžné populace,“ vysvětluje Ivo Trešl.