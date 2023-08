/FOTO, VIDEO/ Kam na zmrzlinu, když vyrazíte na Rakovnicku na výlet na venkov? Nejlepší mají v Rakovnické ulici v Senomatech, na Václavském náměstí v Kněževsi nebo v Plzeňské ulici v Jesenici – alespoň podle front, které se často vinou právě před těmito provozovnami. Už jste někdy měli špenátovou, okurkovou nebo levandulovou?

O zmrzlinu v Senomatech bývá velký zájem. | Video: Deník/Josef Rod

Senomatská zmrzlina je vyhlášená, především o víkendech se na ni v sezoně stojí fronty. Stánek v centru městyse v Rakovnické ulici je otevřen každý den od 12 do 17 hodin.

Lukáš Pohnán a Lucie Trávníčková začali v oboru podnikat před pěti lety s představou, že půjde jen o přivýdělek. Hned na prvním školení se ale seznámili s výrobou zmrzliny z čerstvých surovin. A oba tomu propadli.

„Začali jsme se zmrzlině věnovat naplno. První dva roky v malém stánku s vlastní točenou, po dvou letech jsme postavili výrobnu, nakoupili technologii a začali vyrábět už zcela všechno podle vlastních receptur. Přidali jsme zmrzlinu v kelímcích, v zimě nanuky a později ještě čerstvou špachtlovanou,“ vysvětlují podnikatelé.

Nabídka v Senomatech je široká, denně zahrnuje až deset příchutí. Třeba rakytník, mango, černý rybíz, ale i okurku nebo žlutý meloun. Nechybí samozřejmě ani tradiční vanilka, pistácie a čokoláda.

V Kněževsi na Václavském náměstí naproti škole byla před dvanácti lety otevřena Cukrárna u Dari. Specializuje se nejen na točené a kopečkové zmrzliny, ale i na kuličkové zmrzliny, které podle majitelky Dariny Matějkové nabízí jako jediná v okolí.

„Naši výjimečnost představují velké porce, zdobené kornouty, které jsou máčeny v belgické mléčné čokoládě a poté zdobeny nejrůznějšími ozdobami. Zmrzlinu lze zdokonalit i jakoukoli polevou nebo posypy,“ připomíná Matějková.

Netradičními příchutěmi jsou například cola, levandule, bezový květ, máslová sušenka, okurková, švestky s mákem nebo dokonce Pepkova super zelená se špenátem. Cukrárna je otevřena od pondělí do pátku od 11 do 17 hodin, o víkendech od 13 do 17 hodin.

V Jesenici je vyhledávanou cukrárnou La Mija v Plzeňské ulici. Otevřena je denně od 8 do 17 hodin, pouze v neděli od 10 hodin. V případě zájmu zákazníků ovšem majitelé nechávají otevřeno třeba i do 20 hodin.

„Základem je u nás vanilková zmrzlina, k ní pak přidáváme různé příchutě jako ovoce nebo čokoládu. Jde o klasickou smetanovou zmrzlinu, sorbet je ovocný,“ prozradila Miroslava Lazarová.

Pokud někdo vyrazí k řece Berounce směrem přes Slabce, může se i tam zastavit na slabeckou zmrzlinu, která je otevřena denně od 13 do 17 hodin.