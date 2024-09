Z celkových 3308 hlasů získala možnost vzniku McDonaldu 996 hlasů. KFC obdrželo 423 hlasů, Burger King 100 hlasů. Jiný řetězec rychlého občerstvení si přálo 34 lidí. „Na nové dálnici bych fastfood určitě uvítala, ale ve městě by to chtělo nějaké, chutné, slušné rychlé občerstvení. Řetězce KFC, McDonald's ani Burger King by tam neměly kšefty, vždyť to město je úplně mrtvé po 17. hodině, je všude zavřeno a prázdno, co by tam dělaly,“ vyjádřila se k anketě uživatelka Alena Bžochová. „Burger King a KFC. Rakovník je v tom to dost pozadu,“ připojil se k diskuzi Zdeněk Hatala. Někteří další si přáli například bageterii, spousta Rakovničanů ovšem jakýkoliv nový fastfood odmítala.