Jan Švácha: Volby mě zklamaly hlavně jako občana

Rakovník – Letošní parlamentní volby přinesly kandidátům i voličům strany TOP 09 horké chvilky. Jeden čas to dokonce vypadalo, že se její zástupci ani neprobojují do Poslanecké sněmovny. Nakonec se však nutnou pětiprocentní hranici pokořit podařilo, ovšem jen o vlásek.

Jan Švácha při on-line rozhovoru v redakci Rakovnického deníkuFoto: Deník/Miroslav Elsnic

Strana získala celorepublikově 5,31 procent hlasů. Kdyby ale složení vlády volili pouze Rakovničané, TOP 09 by na tom byla ještě hůř. S výsledkem 4,75 procenta za okres a ještě nižším 4,48 procenta za město Rakovník by se do sněmovny vůbec nepodívala.



Strana TOP 09 navíc měla na Rakovnicku nevyšší počet kandidátů ze všech ostatních stran. Tři, z toho jednu ženu. Kandidátem na 13. místě byl také Jan Švácha, který letošní volby zhodnotil bezprostředně po sečtení všech hlasů. Výsledky ho zaskočily.



„Takový výsledek jsem tedy opravdu nečekal a myslím, že není úplně příznivý. Zaskočilo mě hlavně to, že standardní strany jsou takhle zpráskané. Z výsledku naší strany ale příliš zklamaný nejsem. Vlastně jsem rád, že jsme se do Poslanecké sněmovny dostali aspoň na celostátní úrovni. To je super. Zklamaný jsem ale z toho, jak letošní parlamentní volby dopadly celkově. Vůbec si totiž nedovedu představit, jak bude vypadat nová vláda,“ reagoval Jan Švácha.



Rakovnický zastupitel se obává o setrvání republiky v Evropské unii i zachování demokracie. „Mluvím teď jako občan a ne jako politik. Veškeré politické ambice šly u mě stranou ve chvíli, kdy ještě neskončila předvolební kampaň. Šlo mi o to, aby zůstala zachovaná demokracie. Jestliže jsou momentálně v popředí tři strany, které plánují odchod z Evropské unie, tak z toho mám jako občan strach. Jestli to ale reálně nastane, bude záležet na tom, jakým způsobem bude sestavená vláda. Pokud ale vítězné tři strany, které jsou odchodu naší země z unie nakloněné, vyhlásí referendum a lidé si ho odsouhlasí, pak podle mě nastane horší budoucnost, než jaká by mohla být,“ popsal Švácha své obavy.



S výsledky v Rakovníku byl ale smířený ještě dřív, než byly sečteny všechny hlasy. Podle zastupitele totiž Rakovničané volili tak, jak volí vždycky. Přesto doufal v aspoň pětiprocentní hranici.



„Za TOP 09 jsem si myslel, že tam aspoň těch pět procent bude. Ale že bychom byli nějak natěšeni na víc, to jsme tedy rozhodně nebyli. V Rakovníku jsme měli vždycky slabý výsledek, a ani teď se nic nezměnilo. Ale čekal jsem, že ostatní strany dostanou mnohem víc hlasů, třeba výsledek KSČM mě opravdu zaskočil,“ nechal se slyšet.



Volební stres prožíval s kytarou v ruce na soustředění s kapelou. „Je pro mě asi lepší, že jsem tady a ne v Praze. Je to tu klidnější a určitě jsem si ušetřil spoustu nervů. I když i tady jsme počítali desetinky. Po výsledku jsme si plácli a tím to skončilo, pokračujeme ve zkoušení. Slavit totiž není co,“ zaznělo v trochu pesimistickém závěru od Jana Šváchy.