„Polních dnů je poměrně dost a zemědělec úplně nestíhá je všechny navštívit, a tak si vybere, co je pro něj stěžejní. My chováme krávy, dojný skot, takže vyrobit siláž z kukuřice je pro nás stěžejní záležitost, naprostá priorita. Máme tu přehlídku hybridů, které se urodily v oblasti, ve které i my pěstujeme a měly by být vhodné pro naše podmínky. Stěžejní je voda, pokud není, žádný hybrid není úplně tak úrodný, jak by měl, ale zde vidíme rozdíly. Dnes existuje velký systém poradenství a když nakupuje od firmy, zároveň nám její zástupci poradí, který hybrid by se na naše pole nejvíc hodil a my jej vidíme na vlastní oči přibližně ve stejných podmínkách, jaké jsou v Rakovníku,“ popsala důležitost polního dne Urbanová.

close info Zdroj: Deník/Josef Rod zoom_in Jana Urbanová, vedoucí Školního statku Rakovník.

Druhý význam podle ní spočívá v předávání si zkušenosti mezi ostatními zemědělci regionu. „Některé věci probereme, porovnáme si, prostě popovídáme, jakou měli kukuřici, jakou my a zároveň i s některými spolupracujeme nebo můžeme dohodnout spolupráci. Je tu například zemědělec, který nám třeba řeže kukuřici, neboť na to nemáme stroj, takže nám ji sklízí a vezme si za to od nás prasata,“ vysvětlila Urbanová.

Důležitý je tedy podle ní jak kontakt s ostatními zemědělci, tak i prodejci osiv. „Můžeme si tu domluvit spolupráci s obchodním zástupcem, který spolupracuje s firmami, které produkují hybridy a budou nám zprostředkovány. Vztahy mezi producenty osiv a prodejci je důležitý,“ uvedla.

Kukuřici má Školský statek již sklizenou. „Letos úroda byla ucházející, vloni byl rok příšerný. Každý se pídil po kukuřici a ptal se, nezbylo vám trochu? Byli jsme rádi, že jsme měli na rok krmení. Opravdu to vyšlo tip ťop. Každý rok je to jiné, záleží hodně na vodě. Když neprší celé jaro, rostlinka skomírá. A letos se poměrně vždycky déšť nějak trefil, takže kukuřice narostlo poměrně hodně. Jinak je ale vidět, že i mezi těmito hybridy jsou rozdíly na stejném území, některé jsou hodně nízké, sem se tolik nehodí, potřebují třeba větší teplo. My si většinou vybíráme dva. Jeden s vyšším FAO a jeden s nižším FAO, což je jejich délka. Některé se sklízejí v jiných dnech než jiné. Když přijde sucho, tak ty s tím krátkým FAO už můžeme sklízet a ony uschnou úplně. A naopak zase když dlouho zima, mokro, hodí se nám víc hybrid, který roste na dlouhou vegetaci, takže můžeme ještě čekat, protože když sklidíte suchou, tak ta siláž není pro krávy dostatečně chutná, nesežerou jí tolik. Musí to být tedy sklizené ve správném okamžiku a někdy to počasí neumožní,“ uzavřela Urbanová.