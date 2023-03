Na Křivoklátě neplánují žádnou větší investici z krajských peněz či grantů. Co se týče údržbových akcí, čeká se na vyhotovení rozpočtu. Již před časem se zavedla kvůli vzrůstajícím cenám za energie různá opatření. „Samozřejmě musíme více šetřit, omezili jsme ubytování přes zimu, do této chvíle se neubytovává. Je topná sezona, nemáme to ošetřeno novým cenovým výměrem a nevím, kdy se začne. Těch opatření je samozřejmě více,“ poznamenal kastelán hradu Petr Slabý.