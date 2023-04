/FOTOGALERIE/ Česká pošta zveřejnila seznam tří set poboček v celém Česku, které v rámci úspor zruší. Ve kterých obcích ve středních Čechách přijdou lidé o poštu na dosah a budou muset chodit ke vzdálenějším pobočkám? V Rakovníku zavře jedna pobočka.

Pobočka České pošty u vlakového nádraží v Rakovníku se zruší. Fungovat bude do konce června. | Foto: Deník/Josef Rod

Pobočka České pošty u vlakového nádraží v Rakovníku by se měla do 30. června zrušit. Jak uvedla tisková mluvčí radnice Kateřina Hradilová, město obdrželo v pátek zprávu, že v příštích dnech budou probíhat jednání s vedením města o dalším postupu.

„Přišlo nám oznámení, že docházková vzdálenost pro klienta má být v obci či městě nad dva a půl tisíce obyvatel do dvou kilometrů, což splňuje pobočka na náměstí. Klient prý navštíví v průměru poštu jeden a půlkrát měsíčně a doba jedné transakce činí dvě minuty, na což má kapacitně stačit pošta na náměstí,“ popsala vyjádření České pošty Kateřina Hradilová.

Ve středních Čechách zanikne čtyřiadvacet poboček České pošty. Už za tři měsíce

Podle ní by bylo mnohem složitější, kdyby se zrušila již zmiňovaná pobočka na Husově náměstí, která je mnohem více využívaná. „Jak moc to ovlivní občany, o tom je zatím předčasné hovořit, je to hodně čerstvé. Více k tomu budeme vědět v příštích dnech a také po jednání se zástupci České pošty. Mohu jen konstatovat, že před několika lety chtěli na nádraží rozšiřovat balíkovnu, aby tam zajížděla auta. Město tam má pozemky a tenkrát s tím nesouhlasilo. Kdyby to tam tehdy rozšířili a pobočku by Česká pošta stejně zrušila, bylo by to ještě horší,“ sdělila mluvčí.

Místní jsou zklamaní

Poté, co se páteční zprávu dozvěděli Rakovničané, mnozí reagovali zklamaně. „To mě mrzí, využívám ji asi nejvíc. Vyhovuje mi, že si pro balík mohu zajet, kdy potřebuji a nejsem odkázaná na časy dopravců. Navíc jsou tam příjemní a ochotní,“ vyjádřila se například Růžena Králová.

„Je to škoda. Využívám ji jak soukromě, tak i služebně. A to poměrně často,“ pokračovala Olga Haunerová. Občas poštu na nádraží využívá například i Lenka Rodová. „Je to nepříjemné, nehledě na to, že kdoví, zda tam lidé nepřijdou o práci,“ zamyslela se.

Další občanka Rakovníka Pavla Havlová upozornila, že i když má pobočka delší otevírací dobu, je zde možné v poklidu zaparkovat. „Mám ji jako hlavní poštu, mrzí mě to,“ sdělila.

Lenka Čechová z Lužné využívala v Rakovníku pouze poštu na nádraží, a tak i ji tato zpráva zasáhla. „Dá se zde pohodlně zaparkovat, vyzvednout větší zásilku, nikdy tam prázdno nebylo. Zachovat jednu poštu v okresním městě na placeném náměstí mně přijde jako nesmysl,“ myslí si Lenka Čechová.

Josef Rod starší očekává se zrušením pobočky u vlakového nádraží velké fronty na náměstí. „Čekal jsem, že se to stane. Poštu využívám hodně, tak to bude nepříjemné. A lituju ženy, které tam pracují, budou to mít hodně náročné. Myslím, že budou lidi víc využívat alternativní doručení,“ předpokládá další z Rakovničanů.

Jsou ovšem i tací, kterých se rušení pobočky vůbec nedotkne. "Mně pošta všeobecně nevyhovuje. Nejvíc využívám zásilkovnu. Je levnější a nestojím tam fronty," vysvětlila Zdenka Hayden.

Poštu prakticky nevyužívá ani Antonín Vydra. "Chodím sice na nádraží, kam to mám kousek, ale tak jednou za rok, takže se mě to nijak nedotkne," uzavřel.

Tyto pobočky zruší Česká pošta ve Středočeském kraji:

Benátky nad Jizerou 2, 5. května 667, Benátky nad Jizerou II, PSČ 294 71

Beroun 4, Švermova 1649, Beroun-Město, PSČ 266 01

Brandýs n. L. - Stará Boleslav 2, Boleslavská 1391, Stará Boleslav, PSČ 250 01

Kladno 3, Vrapická 474, Dubí, PSČ 272 03

Kladno 5, náměstí Svobody 1518, Kladno, PSČ 272 01

Kladno 6, Vrchlického 2028, Kročehlavy, PSČ 272 01

Kladno 9, Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, PSČ 272 01

Kolín 3, Mlýnská 1199, Kolín V, PSČ 280 02

Kralupy nad Vltavou 3, nám. J. Seiferta 698, Lobeček, PSČ 278 01

Kutná Hora 4, U Radnice 1, Kaňk, PSČ 284 04

Kutná Hora 6, Husova 149/8, Kutná Hora-Vnitřní Město, PSČ 284 01

Kutná Hora 3, Zámecká 167, Sedlec, PSČ 284 03

Mělník 3, Českolipská 1112/21, Mělník, PSČ 276 01

Mělník 4, Nemocniční 2629, Mělník, PSČ 276 01

Mladá Boleslav 2, Havlíčkova 1307, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01

Mladá Boleslav 5, náměstí Republiky 1160, Mladá Boleslav III, PSČ 293 01

Nymburk 2, Petra Bezruče 362/3, Nymburk, PSČ 288 02

Nymburk 3, Mládežnická 2086, Nymburk, PSČ 288 02

Poděbrady 2, Budovcova 1326/39, Poděbrady III, PSČ 290 01

Příbram 4, Poštovní 28, Příbram V-Zdaboř, PSČ 261 01

Příbram 5, Budovatelů 137, Příbram VIII, PSČ 261 01

Slaný 3, Na Dolíkách 508, Slaný, PSČ 274 01

Rakovník 2, Nádraží 188, Rakovník II, PSČ 269 01

Zruč nad Sázavou 3, 1. máje 9, Zruč nad Sázavou, PSČ 285 22