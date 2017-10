Je to nářez, hodnotí propad ČSSD ve volbách starosta Nového Strašecí

Nové Strašecí – Propad ČSSD v letošních parlamentních volbách zaskočil nejen jeho kandidáty a voliče. „To si snad ani nezasloužili,“ zhodnotil v bezprostřední reakci opoziční kandidát a bývalý starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl (kandidoval za ODS). Jak nesou překvapivé výsledky členové sociální demokracie?

Starosta Nového Strašecí Karel FilipFoto: Deník/Šárka Hoblíková

Starosta Nového Strašecí Karel Filip (zvolen za ČSSD) bere výsledky letošních parlamentních voleb sportovně. Zklamání ale nepopírá. „Zklamaný sice sem, ale to je člověk ze své porážky vždycky. Je to jako ve sportu. Nezbývá než popřát vítězům a ze svého neúspěchu se poučit,“ nechal se slyšet Karel Filip.

Zároveň upozornil na změnu nálad ve společnosti. ČSSD ji prý neustála.

„ČSSD si dlouho koledovala, tak teď ji to voliči spočítali, co víc na to mohu říct. Je to nářez. Dokud se jako strana nezačneme k věcem vyjadřovat jasně, aby nám lidé rozuměli, není naděje na úspěch. Teď je potřeba co nejdříve zasednout, udělat analýzu a jet prostě dál,“ zhodnotil novostrašecký starosta.

Příští rok čekají Rakovnicko další volby, tentokrát komunální. Připouští si Karel Filip možnost, že by nemusel být na post starosty zvolen?

„Vnímám to tak, že volby do Poslanecké sněmovny jsou o programech stran, zatímco komunální volby jsou o místních osobnostech. Já osobně už mám svá léta. Klidně se mohu sbalit a jít naproti do školy (Karel Filip je vystudovaný pedagog, před vedením radnice dlouhodobě působil ve školství, pozn. red.),“ konstatoval smířlivě starosta a dodal: „Buď budu zvolený, nebo nebudu. Nemám tu bůhvíjaký mandát, takže to beru sportovně a rozhodně se o svůj post starosty nijak neobávám. Navíc v tuto chvíli ještě nejsem pevně rozhodnutý,“ řekl Karel Filip závěrem.