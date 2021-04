„Na druhou stranu se v případě, že nám na podzim dovolí učit bez omezení, dá u nižších ročníků praxe dohnat, kdežto třeťáci musí být na vstup do zaměstnání dobře připraveni a nemůžeme jim dát výuční list jen tak,“ upozornila zástupkyně ředitele ISŠ Rakovník Marie Cafourková. V době, kdy již bylo jasné, že se děti do školy hned tak nevrátí, začali mistři a učitelé odborného výcviku provádět se závěrečnými ročníky konzultační odborný výcvik „jeden na jednoho“. Učitel si například zve zedníky jednoho po druhém a na hřišti jim ukazuje, jak stavět zdi, jak co mají dělat. To samé dělá vyučující v truhlárně, kde jim ukazuje, jak pracovat na strojích. „Zaměřili jsme se na třetí ročník, u něhož pak odborný výcvik a odborné předměty po návratu ještě zintenzivníme. Chceme, aby neodcházeli jen s výučním listem, ale měli i znalosti a hlavně dovednosti,“ zdůraznila Cafourková.

Nižší ročníky budou mít dopoledne několik hodin teorie z odborné přípravy jako stolování, technologie a podobně, na níž bude navazovat odborný výcvik. Kuchaři a číšníci budou získávat praxi ve škole. „Pochybuji, že otevřou restaurace a mi tam dostaneme nějaké kuchaře či číšníky, tak si to budeme muset zasíťovat ve škole, kde máme cvičnou kuchyň a budeme spolupracovat s jídelnou,“ přiblížila zástupkyně.

Marie Cafourková pak neskrývá z následujících měsíců obavy. A to nejen z opětovného návratu dětí na distanční výuku, ale také z běžného vyučovacího dne. „Bude to velmi složité. Dítě si při příchodu bude muset nejprve vydezinfikovat ruce, umyje si ruce, pak vyplní dotazník, kde je asi sedm bodů a pokud bude mít nějaké příznaky půjde domů. Pak je tu ještě testování. Pokud bude někdo pozitivní, bude se čekat na PCR test a zbytek třídy bude muset zůstat doma. Doufám, že toho probereme co nejvíc,“ přeje si Cafourková.

Ředitel Střední průmyslové školy Rakovník Jan Jirátko nepředpokládá větší problém u maturitních oborů, tedy pokud se vrátí do školy 19. dubna a budou moci do konce roku absolvovat cvičení, problém vidí spíš u prvních a druhých učňovských ročníků. „Učíme podle rozvrhu, ale dovednosti, které mají získat, nemůžeme pomocí internetu nijak nahradit. Pokud nám je pustí, samozřejmě se budeme snažit vše maximálně dohnat. S posledním ročníkem by být problém neměl, ten máme ve firmách a odborných výcvik normálně podstupují,“ přiblížil Jirátko.

Ten zároveň ujistil, že se učitelé budou studentům a učňům věnovat v maximálně možné míře i nad rámec svých povinností.

Podobně vidí situaci i ředitel SOU Nové Strašecí Jan Nechutný. „Myslím si, že učňové z prvních a druhých ročníků jsou současnou situací postiženi nejvíce. Se třeťáky bychom to mohli do konce školního roku nějak dohnat, přípravu a zkoušky budeme posouvat do letních prázdnin,“ dodal ředitel.