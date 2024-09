„Nejdřív si to ovšem musíme v úvodu odhlasovat, tedy, že se v rámci klasického hlasování zároveň bude zkoušet i elektronické, neboť se musí změnit jednací řád, který zatím tento způsob hlasování elektronicky neumožňuje, tudíž to nejdříve musí vejít v platnost,“ upřesnil starosta.

V sále bude kamera, která zabere všechny úhly a bude se natáčet na jednotlivé stolky.

Co se týče samotného programu jednání, bude se například schvalovat vyhláška o dani z nemovitosti. „Ministerstvo to zrušilo a musí se přijmout nová vyhláška, a to do konce září. Buď ji přijmeme teď nebo se bude muset svolat mimořádné zastupitelstvo. Každopádně do konce září by se měla přijmout, neboť ta naše neodpovídá novým parametrům,“ popsal Štíbr.

Dále se bude schvalovat memorandum o intenzifikaci čistírny odpadních vod, jejích kapacita již nedostačuje. „Ve znění memoranda kromě toho, že se bude čistírna rozšiřovat a modernizovat, je předběžný platební rozpis podle počtu obyvatel jednotlivých obcí. Dále se bude jednat o ekonomické záležitosti z OSPOD, v programu bude i příspěvek pečovatelské službě, z něhož se nám vrátí asi dva a půl milionu. Dále se bude vypisovat další participativní rozpočet města na nový rok. Celý program jednání zastupitelů je vyvěšený na stránkách města,“ uzavřel rakovnický starosta.