Pořízení elektromobilu pro městskou policii provázejí komplikace. „Ze tří firem, které jsme oslovili, nejsou dvě schopny dodat vůz s tepelným čerpadlem, které je v zimě nutností. Třetí firma by nám ho měla dodat, ale až někdy v září nebo v říjnu,“ vysvětlil vrchní strážník Stanislav Jahelka.

Maturity začaly. Studenti středních škol absolvují didaktické testy

Časový zádrhel přitom nesouvisí s elektrickým pohonem, stejné strasti by totiž předcházely i dodání běžného auta upraveného podle speciálních požadavků. „Dříve než za rok vám ho nikdo nedodá. Kdybychom to chtěli rychleji, neodpovídal by našim potřebám,“ poznamenal Jahelka.

Na elektromobil za více než milion a půl korun má město šanci získat dotaci tři sta tisíc korun.„Srovnával jsem cenu vozů, na elektromobil je zajímavá dotace a vyjde v rámci velikostní kategorie na poměrně na dobré peníze,“ připomněl vrchní strážník, podle kterého je jediným problémem kratší dojezd. „Stejně ale jezdíme krátké úseky a na služebně budeme mít elektronabíječku,“ dodal.

Obrazem: Šanovské děti si užily návštěvu z ptačí říše

Strážníci v Novém Strašecí, kterých je spolu s velitelem deset, už disponují vozy Citroën a Octavia s pohonem 4x4, který je pro ně výhodou i kvůli kopcovitému terénu.

V Rakovníku nemají strážníci s vozovým parkem problémy, Deníku to potvrdil velitel Jaromír Nový. Městské policii, která působí pouze na území města, slouží tři škodovky: Octavia, Yeti a Fabia bez zadních sedaček, zato s mřížemi, která slouží k převozu odchycených psů.

„Auta nejsou tak stará a technicky jsou plně funkční. Padly i nápady na pořízení elektroskútru, ale já mu nejsem nakloněn. Mělo by to smysl, kdybychom měli na jedné směně deset strážníků, někdo by byl v terénu, další ve vozech, ale za tohoto stavu není další vůz potřeba,“ vysvětlil velitel, který má v týmu šestnáct strážníků.