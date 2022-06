PODÍVEJTE SE: Venkovní areál AquapRaku vítal první návštěvníky

„Máme tu opravdu hodně důchodců, mladých tolik ne, a důvodem je především nedostatek pracovních míst. Malá firma Keramostyl zaměstnává asi deset až dvanáct lidí, Lupofyt asi jen polovinu, zbytek, většinou mladých lidí, dojíždějí do Rakovníka,“ povšiml si oráčovský starosta.

Okamžitá reakce

Před nedávnem dokonce v obci hrozilo, že se uzavře místní Jednota. Vedení Oráčova okamžitě zareagovalo a oslovilo jejího ředitele Aleše Polcara, že udělají vše proto, aby prodejnu zachovali. „Poslali nám dopis, kde vysvětlovali, že je třeba ji uzavřít z ekonomických důvodů, prodavačka dostala výpověď. Ihned jsem oslovil ředitele, vysvětlil mu klady místní prodejny oproti té vietnamské. Následně jsme nabídli, že se podílíme na schodku za energie a výsledkem bylo, že jsme podepsali smlouvu o příspěvku,“ přiblížil oráčovský starosta.

Obec za tento rok doplatí 183 tisíc korun a prodejna tak bude zachována minimálně do konce roku. „Kandidovat už v příštím roce nebudu, ale doufám, že další zastupitelstvo to vyjedná i pro další rok. Je to velký plus pro starší lidí, kteří zde žijí, jsou zvyklí docházet do Jednoty a nemohou si pro jídlo dojíždět,“ konstatoval Vodrážka.

Oráčovští také investují do svých nejmenších. V posledních letech šly nemalé částky na opravu místní školky a změna prostředí k lepšímu nese svoje ovoce. Do loňského roku se přihlásilo 18 dětí, ale nakonec byl stav navýšen na 24 a o školku je stále zájem. Zčásti do ní chodí místní, ale také ze Švihova či Jesenice. Právě přítomnost prosperující školky by mohla nalákat další mladé rodiny, aby se průměrný věk obce o něco snížil.