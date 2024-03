Zajímavý víceúčelový prostor by měl vzniknout do několika let v jesenické lokalitě Hliniště za vlakovou tratí. Město získalo před rokem pozemky od Úřadu pro zastupování státu ve věcích majetkových a plánuje zde zřídit několik herních i sportovních prvků a zároveň odpočinkovou zónu.

„Jedná se o prostor bývalé komunální skládky a řešíme jeho předprojektovou přípravu. Zástavbu rodinných domů jsme zavrhli na radě, chceme, aby se to využilo jako veřejný prostor. Od projektantky jsou navržena dětská hřiště, víceúčelové hřiště, inline dráha pro malé děti, workout, parkour, skatepark a možná i lezecká věž na místě bývalé trafostanice. V jednom prostoru by měla být i BMX dráha.. Ověřujeme, zda je to vůbec možné, neboť část patří Krajské údržbě silnic, takže potřebujeme tuto část ještě odkoupit,“ poznamenal starosta Jesenice Jan Polák.

Na jednom místě by mohla vzniknout i odpočinková zóna. „Je tam taková prohlubeň, kde by byl parčík s lavičkami, terénní vlna by se mohla využít pro skluzavku,“ potvrdil Polák a dodal, že ještě musí město v budoucnu dořešit příjezdovou komunikaci. „Jedná se o takové téčko, několik domů už zde je, další tři parcely se potencionálně mohou zastavět, ale prodané ještě nejsou. Nyní bych to viděl tak, že bychom udělali provizorní komunikaci. Až by zde stály domy a bylo by jasné, jak budou mít udělané vjezdy, by se komunikace dokončila a udělaly by se obruby,“ uzavřel starosta.

Opravy škol

Jesenická školka už prošla před nedávnem rekonstrukcí vnitřní části historické vily a byl zde vytvořen i nový systém vytápění, hotová je rovněž přístavba. Nyní je na řadě opláštění historické budovy a také oprava střechy, na níž vloni marně město shánělo dotaci u ministerstva financí. „Nyní jsem podepsal smlouvu s firmou, která pomůže s žádosti u ministerstva životního prostředí, peníze na to každopádně vyčleněny máme. Začít bychom chtěli na začátku letních prázdnin, uvidíme, zda to letos také stihneme dokončit,“ pronesl Polák. Náklady by měly vyjít do 10 milionů korun. V rámci opravy fasády je navržena fasáda, která bude napodobovat historický vzhled budovy, čili veškeré zdobné prvky by měly být vytvořeny pomocí plastického polystyrénu.

Pracovat se letos v létě bude také na škole, konkrétně se jedná o rekonstrukci družin a opraví se i kabinet a další prostory, které s družinami souvisí. Opravené prostory se nově vybaví.

Oprava lesních cest

Město Jesenice má rovněž dotačně podpořený projekt na pokračování oprav lesních cest. Tentokrát opraví povrch lesní cesty na kosobodské stráni včetně zřízení lesních skalek, jedná se o zbývající část cesty.

Úpravy komunikací v Chotěšově

Letos se počítá také s úpravou veřejného prostoru v místní části Chotěšov. „Na podzim se na návsi provedlo zaměření a měli bychom tam udělat úpravy komunikací, něco vyasfaltujeme a někde dojde k vydláždění,“ popsal starosta.

Investice do autokempu

V plánu jsou i další investice v rámci místního autokempu, který město vlastní a provozuje. Vloni zde proběhlo několik oprav čtyřlůžkových chat, které byly předělány na trojlůžkové a dvojlůžkové, aby uspokojily poptávku po těchto typech ubytování. Dále se rekonstruovaly dvě dvojchaty.

„V tomto duchu chceme pokračovat a chybí ještě dva takové objekty, které chceme letos opravit z našich finančních prostředků. Autokemp se snažíme dovybavovat průběžně. Vloni jsme měli hlavní sezonu plně obsazenou, zájem tedy a doufáme, že bude i letos. Akorát cenově jsme museli zdražit o patnáct procent, neboť se nám promítla inflace a zvýšené náklady na energie. I tak si myslím, že ceny jsou stále zajímavé,“ poznamenal Polák.

Nové hasičské vozidlo

Zřejmě v letošním roce se bude soutěžit dodavatel na nové hasičské vozidlo, jehož pořizovací cena včetně vybavení by měla stát zhruba 12 milionů korun. „Byli jsme vybráni hodnotícím výborem Místní akční skupiny a získali jsme peníze na velkokapacitní stříkačku, která by měla nádrž pro devět kubíků vody. Dotace je nám přislíbená, nyní připravíme podklady, kde upřesníme technické parametry vozu. Dodávku předpokládám nejdříve v příštím roce, možná i v roce 2026, neboť proces trvá minimálně rok a půl,“ popsal starosta.

Revitalizace Mírového náměstí

Projekční přípravy usilovně probíhají také na revitalizaci Mírového náměstí. „Zpracovává nám to rakovnických architekt Petr Křižák. Pravdou je, že máme informace o tom, že dotační výzvy by neměly být letos ani příští rok, spíše až na přelomu roku 2025 a 26, takže je zatím čas na to vše připravit,“ konstatoval Polák.

