Rekonstrukce, kterou provádí Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s městem a Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka, začala v dubnu a je rozdělena na několik etap. Úsek za kolejemi pokračuje podle stanoveného termínu.

Druhá etapa v centru města je rozdělena na dvě části. Po dokončení druhého podlaží se napojí kanalizacea dokončí se veškeré přípojky. Následně se firma pustí do odpadních vrstev komunikace a začnou se osazovat obrubníky. Souběžně s těmito pracemi se rekonstruuje veřejné osvětlení.

Na rozkopané úseky položí asfalt ještě na konci podzimu. V zimě bude silnice průjezdná všemi směry. Na jaře se ovšem začne znovu.

Kamiony ničí ploty

Jeseničtí se podobně jako při rekonstrukci Žatecké ulice potýkají s neukázněnými řidiči kamionu, kteří do města vjedou, přestože je na zákaz upozorňuje směrem od karlovarské silnice hned několik značek.

„Stalo se nám, že kamiony několikrát uvízly na provizorní polní cestě, která je zřízena pouze pro místní a na povolení. Nejenže cestu poničí, ale několikrát už kamiony strhly vedení nebo si dokonce prorazily nádrž, takže museli hasiči odčerpat uniklou naftu,“ popsal starosta Polák.

Kamiony rovněž přejíždí železniční přejezd od Kralovic a v momentě, kdy zjistí, že průjezd je možný pouze pro záchranáře, hasiče a policisty, najedou do Nádražní ulice a následně se úzkou silnicí snaží dostat do Smetanovy ulice. „Několikrát se stalo, že kvůli jejich neukázněnosti, drzosti a nešikovnosti zničili tyto řidiči lidem ploty. Jedna rodina je úplně nešťastná, protože se to stává opakovaně. Musí to stále řešit s pojišťovnou,“ kroutí hlavou starosta.

Město Jesenice je sice domluveno s rakovnickou policií na častějších kontrolách, i tak se ovšem neukáznění řidiči nedají uhlídat. „Policisté nám vyšli vstříc, ale nemohou být na uzavírce denně a kontrolovat řidiče,“ uzavřel Polák.