„Přístavbou jsme vyřešili problém, neboť už nemusíme mít děti rozstrkané i v základní škole. Uvidíme, zda v příštím roce budeme řešit ještě přípravnou třídu, která se týká dětí s odklady,“ říká starosta města Jan Polák.

Do nového nábytku a vybavení investovalo město 2,3 milionu korun, v opravených třídách staré vily je přitom nové vybavení kombinováno s původním. „Chybí nám ještě vybavení za milion korun, aby to mělo nějaký koncept. Letos bychom na něj rádi získali dotaci, abychom školku v příštím roce během prázdnin mohli dovybavit,“ plánuje jesenický starosta.

Druhá etapa počítá ve vile s opravou střechy, fasádou a zateplením. Část venkovních úprav se uskutečnila už v rámci první etapy. I tak se počítá s náklady v řádech milionů korun. Město se pokusí získat dotaci z fondu obnovy České republiky po covidu, kdy lze peníze využívat právě na zateplení veřejných budov. „Školka má ekologické vytápění pomocí tepelných čerpadel a vrtů. Je to koncipováno tak, že objekty by měly být zateplené. Počítáme s tím, že před zateplením objektů se tam více protopí. S ohledem na to jsme ovšem dodatečně nechali zateplit půdní prostor ve staré vile, aby neunikalo teplo směrem vzhůru,“ vysvětluje Polák.

Jeseničtí nechali v první etapě postavit i kanalizační přípojku od Oráčovské ulice, náklady byly podobně jako u zateplení půdních prostor dvě stě tisíc korun.

Stavební práce čekají letos také základní školu, která získala prostřednictvím MAS Rakovnicko dotaci na opravu kabinetu a části chodeb. „Z projektu Škola pro všechny už máme nakoupen nábytek a během letních prázdnin se uskuteční stavební práce,“ dodává Polák. Náklady nemají přesáhnout milion korun.

Město se uchází také o dotaci z Národní sportovní agentury na opravu oplocení multifunkčního hřiště. Realizace je přitom podmíněna právě získáním dotace.