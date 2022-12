Největším projektem je právě plánovaná revitalizace centra města, jejíž zahájení bude záležet na dotacích. „Máme už stavební povolení,“ potvrdil jesenický starosta Jan Polák. „S ohledem na dotační podmínky řešíme modré a zelené zóny infrastruktury, tedy zeleň a využití srážkové vody pro ni, nebo prvky chytrého venkova, které by měly být na náměstí zavedeny. To se bude ladit až v rámci dokumentace pro provedení stavby,“ dodal starosta. Náklady se odhadují na 15 milionů korun.

Jesenice vlastní poměrně velké množství bytů, u nichž se řeší zateplení a vhodný zdroj vytápění. „Projektově máme zatím připraveny na zateplení dva bytové domy. Stálo by za to nainstalovat tam fotovoltaické panely, které by dodávaly energii pro tepelná čerpadla. Dále musíme doladit i projekt na zateplení městského úřadu a rovněž do něj zahrnout fotovoltaiku,“ připomněl jesenický starosta.

Město by rádo využilo dotaci rovněž na revitalizaci další části sídliště u základní školy. Tentokrát jde o okolí domů čp. 314 až 318. „Počítáme s opravami chodníků a se vznikem nových parkovacích míst, která tam chybí,“ řekl o dalších plánech Polák.

Na jaře příštího roku se počítá s opravami Smetanovy ulice a části Wintrovy, které sloužily jako objízdné trasy při rekonstrukci průtahu. Rekonstrukci povrchu vozovek bude hradit Ředitelství silnic a dálnic, opravu chodníku a parkovací stání město.

U rekonstrukce průtahu jižní části města jsou dokončovány už jen drobné práce související s návazností na chodníky. Do konce roku bude průtah zkolaudován.

Další plánovaná akce, oprava střechy Vlastivědného muzea, se zatím odkládá na dobu, kdy se objeví vhodný dotační titul. „Projekt ještě není dokončen. Pokud se nepodaří najít v rozumném horizontu dotaci, můžeme případně opravu financovat z vlastního rozpočtu,“ uzavřel Polák.