„Rybník je strašně zanesený z luk a polí, proto je potřeba ho nejprve odbahnit. Poté by se měla opravovat hráz, zpevní se břehy, vyčistí se odtokové koryto a postaví se opěrná zeď mezi silnicí na Petrohrad a rybníkem, aby se hlína nepřibližovala komunikaci,“ popsal starosta Jesenice Jan Polák.

Rybník je specifickým v tom, že je rozdělen na dvě nádrže. Ta menší by měla zachytávat naplaveniny z luk a polí. „Jedná se o zklidňovací část. Ta bude čištěna každé dva roky. Odtud povede přepad do větší nádrže,“ přiblížil starosta.





Město na realizaci obdrželo hned dvě dotace, a to z Ministerstva zemědělství a fondu Středočeského kraje v celkové výši 2,8 milionu korun. Zhruba 700 tisíc zaplatí ze svého rozpočtu.

„Nyní hodnotíme nabídky. Jakmile je vyhodnotíme, zakázka bude po formální stránce uzavřena a mělo by se přistoupit k realizaci. Něco by se mohlo stihnout ještě letos. Je ale možné, že se práce přesunou do příštího roku. Záležet bude na kapacitě firmy,“ dodal Polák.

Revitalizace by měla být dokončena do června příštího roku.