/FOTOGALERIE, VIDEO/ Umístění dítěte mladšího tří let do jeslí či dětské skupiny je v Rakovníku téměř nemožné. Kapacita jediných dvou soukromých zařízení, které dítě od jednoho roku přijmou, je značně omezaná, a na volná místa jsou vypisovány pořadníky. U zápisu tak centrum Drak i miniškolička Marco musí mnoho zájemců odmítnout. Zcela plné jsou také městské jesle.

Zápis a den otevřených dveří v centru pro děti a mládež a dospělé Drak Rakovník. | Foto: Deník/Josef Rod

Řada maminek si v současné době potřebuje zkrátit mateřskou dovolenou a nastoupit do zaměstnání, avšak umístit svou malou ratolest do jeslí či dětské skupiny může být problém. V Rakovníku je kapacita poměrně omezená a poptávka převyšuje nabídku, což potvrdily i některé maminky.

„Slyšela jsem, že jsou pořadníky, takže nějaká další dětská skupina by se tady jistě uživila,“ sdělila své zkušenosti Andrea Milerová. Podobně to vidí i Sandra Rulfová. „Určitě bych uvítala víc jeslí či skupin a větší kapacitu. Vím o spoustě dětí, pro které nebylo místo, a myslím, že zájem je velký,“ pronesla. Také Šárka Severinová zaslechla stížnosti od některých maminek, které mají problém s pohlídáním svých dětí mladších tří let. „Moc toho tady opravdu není a když se kamarádka ptala na příští rok v jedné dětské skupině pro dceru, řekli jí, ať už se teď zapíše, že dokonce volala i nějaká maminka, která teprve dítě čeká a chtěla si rezervovat místo,“ popsala nevšední zájem.

V Rakovníku existují dvě dětské skupiny, a to Drak a Marco. V centru Drak přijali letos 24 dětí, které zařadili do dvou skupin, a jak uvedla ředitelka zařízení Andrea Nytrová Parobková, byla řada těch, které museli u zápisu odmítnout. „Zájem u zápisu byl velký. Na druhou stranu se nám nedávno stalo, že osm rodičů nakonec své dítko odhlásilo, takže jsem volala náhradníkům. Před několika dny se uvolnilo jedno místo, ale to se poměrně rychle zaplnilo. Nyní máme plno,“ upřesnila Parobková.

Děti jsou přijímány většinou od jednoho do tří let. Stará se o ně pět chův a ředitelka, která působí v obou skupinkách jako pedagog. Provozní doba je od 6.30 do 17 hodin, školkovné činí tři tisíce korun měsíčně plus strava.

Miniškolka Marco je rovněž určena pro děti od jednoho do tří let, kapacita činí 12 míst. Jak uvedla jedna z pracovnic, i zde byla poptávka po umístění velká. „Kdybychom mohli z kapacitních důvodů přijmout více dětí, určitě bychom třídu zaplnili, pořadník je velmi plný a zájem je opravdu velký. Musím říci, že se nám ale moc nestává, že by v průběhu roku někdo odcházel, takže většinou se na náhradníky moc nedostává,“ poznamenala. Provozní doba v Marcu je od 6.30 do 17.30 hodin, školné činí dva tisíce korun plus strava.

V Rakovníku fungují již radu let také jesle. Jejich kapacita je čtrnáct dětí a momentálně je zcela zaplněna. Jak uvedla tmluvčí města Kateřina Hradilová, o rozšíření radnice neuvažuje. „Ve stávajících prostorách a s ohledem na množství předpisů to není možné,“ vyjádřila se Hradilová. Přijímány jsou děti od roku a půl do tří let. Jesle jsou s celodenním provozem od 6.30 do 16 hodin, zaopatřovací příspěvek činí 2600 korun měsíčně.