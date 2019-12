Ještě letos začne rekonstrukce chodníku

Ještě do konce roku by se mohli obyvatelé Štanglerovy ulice v Rakovníku dočkat zrekonstruovaného chodníku, který je dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Vše ale bude záležet na klimatických podmínkách v následujících týdnech. Sdělil to Jiří Cafourek, mluvčí rakovnické radnice.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Hynek Dlouhý