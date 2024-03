Do takovéto situace se řidiči dostávají běžně. Na semaforu po zelené skočí oranžová a auto, které je u semaforu nejblíž, projede, neboť by nedokázalo bezpečně zastavit. Řidič v závěsu ale vidí stejnou signalizaci z větší vzdálenosti před semaforem a byl by proto schopen bez rizika, že do něj auto jedoucí za ním nabourá, zastavit. Místo toho však akceleruje, aby stihl semaforem projet dříve, než skočí červená a než se rozjedou auta, která dosud čekala na vedlejší silnici na zelenou.

„Je to o rozhodování a musím říci, že když vidím jako řidič oranžovou, spíše zaberu za plyn, než zabrzdím. Oranžových už jsem projel hodně a s ohledem na stojící lidi nebo když někdo spí prudce nebrzdím. Záleží na podmínkách, ale když nemůžu bezpečně zastavit, je lepší oranžovou projet,“ poznamenal řidič autobusu Antonín Vydra.

„Na oranžovou jezdím celkem běžně. Často mi to špatně vyjde,“ řekl Petr Oros, který se podivoval na hrozbou šesti bodů. „To je i na oranžovou? No tak pokud by to pokutovali, to za chvíli nebude řídit nikdo. Ale kolo mám nové, tak to nějak půjde,“ dodal s úsměvem.

Jak uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová, za jízdu na oranžovou zatím policie na Rakovnicku nepokutovala žádného řidiče. „Spíše se zaměřujeme na červenou. Není jednoduché to dokázat, aby zastavení nebylo ohrožující. Na křižovatce by musela být kamera, záznam si vyžádat od městské policie. Určitě hlídky nestojí u semaforů a průjezdy nekontrolují, spíš v rámci výkonu služby, pokud policisté vidí, že auto před ním jelo na červenou, tak ho zastaví. Oranžovou si myslím ale policisté moc neřeší,“ popsala mluvčí.

Také velitel městských strážníků si není vědom toho, že by si od něj státní policie vyžádala kamerový záznam kvůli průjezdu na oranžovou. „To by musela být nějaká dopravní nehoda nebo jiné ohrožení, aby se věc dokazovala v rámci té události, ale preventivně určitě ne,“ uvedl Nový.

Redakce Deníku oslovila také advokáta Toma Novotného z kanceláře Iuris Utriusque R&B Kolín. Podle něho je potřeba si uvést, co řidič porušuje, když nerespektuje světelnou signalizaci, a v jakém případě je či není bezpečné zastavit. „Spousta z nás, když blikne oranžová, ji spíš projede než abychom zabrzdili. V principu je oranžová na přípravu k jízdě. V obráceném gardu je oranžová znamením toho, že máme zpomalovat než šlápnout na plyn, protože bude červená a křižovatku nelze projet. S jedinou výjimkou, a to když to není bezpečné nebo v technických možnostech vozidla zastavit,“ upozornil advokát, který uvedl názorný příklad.

„Když jsme pár metrů před semaforem a blikne oranžová, ani sebelepší auto nezastaví před semaforem, pokud jede padesát, aby nezůstalo stát uprostřed křižovatky. Jak ovšem vidíte, že blikne oranžová, měl byste předvídat, že člověk před vámi na to může zadupnout, měl byste si držet odstup a zpomalovat. A pak je otázka, kdy je zastavení bezpečné. Pokud řídíte kamion, máte náklad, nebo v autě třeba nábytek v kufru a nechcete, aby vám zlomil při zastavení vaz, je to jiné, než když máte prázdné auto,“ upozornil Novotný.

Podle něj tedy záleží na vyhodnocení policisty, zda řidič mohl či nemohl bezpečně zastavit. „Když řidič podepíše na místě úmluvu k blokové pokutě, jde to do správního řízení a už není odvolání. Hodně záleží na videozáznamu, pokud ho má policista ze svého auta nebo také zda má řidič v autě kameru. Poté se dokazuje, zda mohl či nemohl bezpečně zastavit, je to individuální. Pokud policista vyhodnotí, že řidič mohl bezpečně zastavit a vy nemáte jakýkoliv protidůkaz, v praxi nemáte možnost se jakýmkoliv způsobem proti jeho rozhodnutí bránit. V rámci bezpečnosti a vlastního bodového konta proto doporučuji na oranžovou nejezdit a neriskovat debatu o tom, zda bylo možné zastavit bezpečně,“ uzavřel advokát.