Stejně jako v ostatních regionech nejen ve Středočeském kraji ale i v celé České republice, praktičtí lékaři nechystají razantnější zavírání svých ordinací, a to i přesto, že nemají dostatek ochranných pomůcek. Ordinace lékařů a čekárny však stejně jako například městské úřady a podobné instituce fungují v nouzových režimech.

Ve zkratce to znamená, že pokud k lékaři nemusíte, nechoďte. Lékaři se v drtivých případech věnují především pacientům s akutními problémy, běžné věci v podobě preventivních prohlídek odkládají z pochopitelných důvodů.

„Až do odvolání rušíme všechna preventivní vyšetření, včetně závodních a sportovních prohlídek,“ sděluje lékařka Ivana Folková.

„Vzhledem k totální absenci distribuce ochranných prostředků přecházíme do odvolání k omezení provozu ordinace. Budeme ošetřovat akutní obtíže a těhotné pacientky. Do čekárny bude pacient vpuštěn pouze po předchozí telefonické dohodě. Chceme maximálně omezit kontakt pacientů mezi sebou,“ informuje na svých webových stránkách rakovnický gynekolog Jiří Báča.

Na nedostatek ochranných pomůcek si pak stěžují i další lékaři, proto jejich ordinace fungují v nouzovém režimu. U dětských lékařů to v praxi například znamená uzamčení čekárny.

„V ranních hodinách budou probíhat prevence a teprve po jejich skončení budeme ošetřovat nemocné pacienty. Každý, kdo přijde, a to bez ohledu na důvod návštěvy, musí být předem telefonicky objednaný. V čekárně nesmí docházet ke kumulaci osob. S dítětem může přijít jen jeden dospělý jako doprovod,“ popisuje opatření lékařka pro děti a dorost v Novém Strašecí Lenka Benkovská.

„Každé odpoledne od osmé do jedenácté hodiny se bude ordinovat pouze pro zvané děti, očkování a preventivní prohlídky. Odpoledne v době od 13. do 15. hodiny bude možné vyšetření nemocných dětí, ale pouze po předchozí telefonické domluvě a konzultaci. Nechoďte do do ordinace bez předchozí telefonické konzultace. Čekárna bude zamčena, po příchodu zavolejte do ordinace telefonem,“ stojí v textu lékařky Anny Ebertové. K telefonické konzultaci vybízí na svých webových stránkách i lékař Miloš Pavlík.

Až do odvolání nadále platí zákaz návštěv na všech odděleních rakovnické Masarykovy nemocnice.